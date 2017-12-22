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11:20   22 Декабря 2017
Россия
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Вход в Кремль и на Красную площадь ограничат в день Общероссийской елки

Вход в Кремль и на Красную площадь ограничат в день Общероссийской елки

Праздник состоится 26 декабря.

Как сообщили в Центре по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны, из-за праздника туристов не будут пускать в Кремль, за исключением прохода со стороны Боровицкой башни для посещения Оружейной палаты и выставки «Алмазный фонд». Об этом сообщает ТАСС. Как уточнили в ФСО,  доступ на Красную площадь и площадь Васильевский спуск во вторник будет закрыт с 8:00 до 18:00.

Общероссийская елка в Кремле является традиционным детским праздником, на который глава РФ приглашает школьников со всех российских регионов. В список учеников включают победителей разных олимпиад и конкурсов, ребят из детских домов. Праздник посетят 5 тысяч детей.

15 декабря стало известно, что в Подмосковье срубили ель, которая украсит Соборную площадь Кремля.

Автор: Ольга Шпакова
#кремль #праздник #общество #красная площадь #общероссийская елка
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