Экс-посол США в РФ похвастался частью России, которая всегда с ним
Бывший посол США в России Майкл Макфол показал в Twitter, какую часть России он увез домов в Штаты.
Дипломат опубликовал фотографию елочной игрушки в виде матрешки и подписал по-русски: «Часть России всегда с нами!». Кстати, именно подпись на русском языке вызвала обратную реакцию большинства прокомментировавших пост.
Часть России всегда с нами! pic.twitter.com/nvZHIDBIXg— Michael McFaul (@McFaul) December 22, 2017
Майкл Макфол возглавлял американскую дипломатическую миссию в России с 2012 по 2014 годы. Дипломату запрещен въезд в Россию, так как в рамках ответных мер он включен в закрытый санкционный список. Как отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Макфол «целенаправленно портил двусторонние отношения».
Ранее ИА «Политика Сегодня» писало, что Макфол просил посла РФ в США Анатолия Антонова помочь исключить его из санкционного списка. Однако затем заявил, что это шутка.