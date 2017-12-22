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МВД Украины прокомментировало задержание Яценюка

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11:24   22 Декабря 2017
Весь мир
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Экс-посол США в РФ похвастался частью России, которая всегда с ним

Экс-посол США в РФ похвастался частью России, которая всегда с ним

Бывший посол США в России Майкл Макфол показал в Twitter, какую часть России он увез домов в Штаты.

Дипломат опубликовал фотографию елочной игрушки в виде матрешки и подписал по-русски: «Часть России всегда с нами!». Кстати, именно подпись на русском языке вызвала обратную реакцию большинства прокомментировавших пост.

 

Майкл Макфол возглавлял американскую дипломатическую миссию в России с 2012 по 2014 годы. Дипломату запрещен въезд в Россию, так как в рамках ответных мер он включен в закрытый санкционный список. Как отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Макфол «целенаправленно портил двусторонние отношения».

 Ранее ИА «Политика Сегодня» писало, что Макфол просил посла РФ в США Анатолия Антонова помочь исключить его из санкционного списка. Однако затем заявил, что это шутка. 

Автор: Мария Владимирова
#сша #майкл макфол #общество #экс-посол сша в рф
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