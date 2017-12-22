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11:17   22 Декабря 2017
Россия
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Госдума за год сэкономила около 500 миллионов рублей — Володин

Госдума за год сэкономила около 500 миллионов рублей — Володин

Спикер нижней палаты Государственной Думы РФ Вячеслав Володин сообщил, что ГД в течение уходящего года сэкономила порядка 500 миллионов рублей, в том числе по оплате труда. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

Напомним, что Госдума в пятницу, 22 декабря, закрывает осеннюю сессию. На последнем пленарном заседании сессии в 2017 году Володин отметил, что по многим статьям расходов по итогам года экономия. При этом он пояснил, что более точно об этом будет известно в начале следующего года, когда будут подведены итоги. Кроме того, российский сенатор подчеркнул, что депутаты Госдумы в течение осенней сессии много работали сверхурочно, добавив, что было проведено шесть дополнительных пленарных заседаний.

 «Но вместе с этим у нас есть экономия по фонду оплаты труда, когда тот, кто не мог принимать участие в пленарном заседании, писал заявление об отсутствии за свой счет. И у нас эта экономия, она набралась около 40 миллионов. Поэтому мы достаточно экономно строили свою работу в плане финансов»,  —  цитирует слова спикера ГД агентство.

Автор: Анастасия Ягужинская
#россия #госдума #экономика #володин
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