Спикер нижней палаты Государственной Думы РФ Вячеслав Володин сообщил, что ГД в течение уходящего года сэкономила порядка 500 миллионов рублей, в том числе по оплате труда. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

Напомним, что Госдума в пятницу, 22 декабря, закрывает осеннюю сессию. На последнем пленарном заседании сессии в 2017 году Володин отметил, что по многим статьям расходов по итогам года экономия. При этом он пояснил, что более точно об этом будет известно в начале следующего года, когда будут подведены итоги. Кроме того, российский сенатор подчеркнул, что депутаты Госдумы в течение осенней сессии много работали сверхурочно, добавив, что было проведено шесть дополнительных пленарных заседаний.