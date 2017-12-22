Источник рассказал о самочувствии спасенных из шахты «Есаульская» горняков

Всех трех работников новокузнецкой шахты «Есаульская», которые почти 34 часа провели под завалом породы, доставили в больницу и после осмотра отпустили домой.

Об этом проинформировал источник в местных медицинских кругах, пишет РИА Новости. Их состояние расценивается медиками как стабильное, в результате инцидента горняки не получили травм. Как уточнили в региональной администрации, за завалом оказались проходчики Эдуард Булычев, Владислав Халиуллин и машинист Алексей Ильиных, который ранее общался по радиосвязи с губернатором Аманом Тулеевым.

Обрушение породы на шахте «Есаульская» произошло 20 декабря вечером. В шахте находились 100 горняков, 97 из них сумели выбраться самостоятельно, три человека оказались заблокированными. Как сообщили в кузбасском ГУ МЧС, в спасательной операции были задействованы более сотни человек. С шахтерами поддерживалась связь, им доставляли еду, воду и вещи через специально пробуренные скважины. В пятницу их удалось поднять на поверхность.

Шахта «Есаульская», образованная в 1984 году, принадлежит компании «Южкузбассуголь».