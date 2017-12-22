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 Мэр Москвы поддержал кандидатуру Путина на будущих выборах президента

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МВД Украины прокомментировало задержание Яценюка

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10:58   22 Декабря 2017
Россия
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Минобороны впервые проведет коллегию в новом комплексе Военной академии РВСН

Минобороны впервые проведет коллегию в новом комплексе Военной академии РВСН

Итоговая коллегия министерства обороны РФ с участием президента РФ Владимира Путина впервые пройдет в новом комплексе Военной академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого в Балашихе.

По данным ведомства, строительство объектов первой очереди началось в апреле 2017 год. В работах были задействованы более 2,3 тысяч человек и более 250 единиц спецтехники. Вся территория академии представляет собой обособленный учебно-научный центр, поделенный на четыре функциональных зоны:  учебно-научная, административно-хозяйственная, спортивная, кластер перспективной застройки. 

В образовательном сегменте находятся учебно-тренировочные комплексы и специализированные учебно-научные лаборатории. Имеется технопарк с современными и перспективными образцами учебно-тренировочных средств. 

Автор: Мария Владимирова
#россия #владимир путин #минобороны #общество #балашиха #военная академия #коллегия
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