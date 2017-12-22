Минобороны впервые проведет коллегию в новом комплексе Военной академии РВСН

Итоговая коллегия министерства обороны РФ с участием президента РФ Владимира Путина впервые пройдет в новом комплексе Военной академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого в Балашихе.

По данным ведомства, строительство объектов первой очереди началось в апреле 2017 год. В работах были задействованы более 2,3 тысяч человек и более 250 единиц спецтехники. Вся территория академии представляет собой обособленный учебно-научный центр, поделенный на четыре функциональных зоны: учебно-научная, административно-хозяйственная, спортивная, кластер перспективной застройки.

В образовательном сегменте находятся учебно-тренировочные комплексы и специализированные учебно-научные лаборатории. Имеется технопарк с современными и перспективными образцами учебно-тренировочных средств.