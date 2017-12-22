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11:02   22 Декабря 2017
Весь мир
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«Евросоюз шокирован»: посол Франции рассказала о реакции европейцев на антикоррупционный скандал на Украине

«Евросоюз шокирован»: посол Франции рассказала о реакции европейцев на антикоррупционный скандал на Украине

Брюссель с понимаем относится к «переходному периоду» на Украине, но крайне недоволен положением дел, особенно в вопросах коррупции, заявила посол Франции на Украине Изабель Дюмон.

На Украине в 2017 году разгорелся скандал вокруг антикоррупционных органов. Сотрудники СБУ и Генпрокуратуры в ноябре задержали агента НАБУ при передаче взятки замглавы миграционной службы страны. НАБУ обвинила правоохранителей в срыве операции. Спецслужбы, однако, не стали извинятся. Наоборот, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что действия агента НАБУ - провокация.

«Европа в шоке»: посол Франции рассказала о реакции европейцев на антикоррупционный скандал на Украине

Вслед за этим случаем на рассмотрение парламента внесли законопроект, дающий право парламентариям увольнять руководителей антикоррупционных органов. Мировое сообщество резко осудило данную инициативу, из-за чего Верховная рада сняла ее с рассмотрения.

Французский посол призналась «Европейской правде», что нападки Киева на антикоррупционеров шокировали Евросоюз. Европейцы понимают, что Украина проходит сложный период, но той пора сосредоточиться на борьбе с коррупцией и начать строительство правового государства. Гонения на НАБУ вызывают также сильную обеспокоенность в Брюсселе.

Автор: Юлия Халус
#евросоюз #украина #коррупция #политика #новости #весь мир #набу
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