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10:51   22 Декабря 2017
Весь мир
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В японском офисе Nissan идут обыски из-за спорной квалификации рабочих

В японском офисе Nissan идут обыски из-за спорной квалификации рабочих

Сотрудники Министерства госземель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии пришли с обысками в главный офис местного автопроизводителя Nissan, который расположен в городе Иокогама.

Сотрудники ведомства в настоящий момент проводят расследование по факту безопасности выпущенных компанией автомобилей. Отмечается, что у министерства возникли вопросы по этому поводу в то момент, когда стало известно о нарушениях на предприятиях автопроизводителя Nissan. Проверку качества выпущенных авто проводили сотрудники без необходимо квалификации.

В октябре 2017 года подобные обыски уже проводились на заводах японской компании. Тогда работников, которые не соответствуют требованиям, нашли на пяти из них. Впоследствии работу на этих предприятиях пришлось на некоторое время остановить.Кроме того, автоконцерн Nissan после первых проверок начал кампанию по отзыву машин для проверки их безопасности. В частности, массовая проверка коснулась 1,2 миллионов автомобилей среди 20 моделей.

Автор: Анастасия Ягужинская
#япония #автомобиль #обыски #nissan
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