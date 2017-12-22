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МВД Украины прокомментировало задержание Яценюка

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10:44   22 Декабря 2017
Россия
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Путин поздравил россиян с Днем энергетика

Путин поздравил россиян с Днем энергетика

Глава РФ поздравил работников и ветеранов энергетической отрасли с Днем энергетика, который ежегодно празднуется в стране 22 декабря.

Об этом проинформировали в пресс-службе Кремля. В поздравительном сообщении Путин отметил, что энергетики работают в стратегически важной для страны экономической отрасли и могут гордиться достигнутыми результатами.

Президент также сказал, что благодаря их труду и профессионализму в России идет строительство новых мощностей и сетевой инфраструктуры, реализуются крупные, высокотехнологичные проекты по развитию энергосистем Крыма, Калининградской области и Дальнего Востока. В поздравлении также указывается, что на сегодняшний день перед энергетиками поставлены важные задачи, в числе которых модернизация оборудования и рост энергоэффективности.

 

Автор: Ольга Шпакова
#россия #путин #политика #праздник #день энергетика
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