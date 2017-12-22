Шесть бомбардировщиков Су-34 получит ЦВО до марта 2018 года

Помощник командующего войсками Центрального военного округа полковник Ярослав Рощупкин рассказал, что летчики авиаполка Шагол приступили к переподготовке на истребитель-бомбардировщик Су-34.

По словам Рощупкина, ЦВО получит первые шесть самолетов до марта 2018 года, в первом квартале будущего года. Помощник командующего уточнил, что бомбардировщики хорошо зарекомендовали себя при работе в Сирии.

Известно, что самолеты будут дислоцироваться под Челябинском. Летчики проходят обучение и переподготовку на базе Государственного центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны, который находится в Липецке. Обучение будет идти в течение двух месяцев, в его финале летчикам предстоит выполнить полеты с отработкой элементов высшего пилотажа. Самолет Су-34 предназначен для поражения наземных и воздушных объектов противника в дневное и ночное время независимо от погоды.