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10:35   22 Декабря 2017
Россия
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Шесть бомбардировщиков Су-34 получит ЦВО до марта 2018 года

Шесть бомбардировщиков Су-34 получит ЦВО до марта 2018 года

Помощник командующего войсками Центрального военного округа полковник Ярослав Рощупкин рассказал, что летчики авиаполка Шагол приступили к переподготовке на истребитель-бомбардировщик Су-34.

По словам Рощупкина, ЦВО получит первые шесть самолетов до марта 2018 года, в первом квартале будущего года. Помощник командующего уточнил, что бомбардировщики хорошо зарекомендовали себя при работе в Сирии.

Известно, что самолеты будут дислоцироваться под Челябинском. Летчики проходят обучение и переподготовку на базе Государственного центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны, который находится в Липецке. Обучение будет идти в течение двух месяцев, в его финале летчикам предстоит выполнить полеты с отработкой элементов высшего пилотажа. Самолет Су-34 предназначен для поражения наземных и воздушных объектов противника в дневное и ночное время независимо от погоды.

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #политика #су-34 #минобороны рф #цво
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