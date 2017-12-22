Мы в соц.сетях:
Пушков прокомментировал предложение руководителей зоопарков в Дании

Пушков прокомментировал предложение руководителей зоопарков в Дании

 Мэр Москвы поддержал кандидатуру Путина на будущих выборах президента

Мэр Москвы поддержал кандидатуру Путина на будущих выборах президента
МВД Украины прокомментировало задержание Яценюка

МВД Украины прокомментировало задержание Яценюка

 Яценюка задержали в аэропорту Женевы

Яценюка задержали в аэропорту Женевы
Отец Мэтта Дэймона скончался от рака

Отец Мэтта Дэймона скончался от рака

 Более четырех тонн гумпомощи было доставлено Россией в Сирию

Более четырех тонн гумпомощи было доставлено Россией в Сирию
Пушков прокомментировал предложение руководителей зоопарков в Дании

Пушков прокомментировал предложение руководителей зоопарков в Дании

 Мэр Москвы поддержал кандидатуру Путина на будущих выборах президента

Мэр Москвы поддержал кандидатуру Путина на будущих выборах президента
МВД Украины прокомментировало задержание Яценюка

МВД Украины прокомментировало задержание Яценюка

 Яценюка задержали в аэропорту Женевы

Яценюка задержали в аэропорту Женевы
Отец Мэтта Дэймона скончался от рака

Отец Мэтта Дэймона скончался от рака

 Более четырех тонн гумпомощи было доставлено Россией в Сирию

Более четырех тонн гумпомощи было доставлено Россией в Сирию
10:26   22 Декабря 2017
Весь мир
72

Девять иностранцев пострадали при наезде автомобиля на пешеходов в Мельбурне

Девять иностранцев пострадали при наезде автомобиля на пешеходов в Мельбурне

Правоохранительные органы австралийского штата Виктория в пятницу, 22 декабря, сообщили, что девять иностранных граждан оказались в числе пострадавших в результате наезда автомобиля на пешеходов в центре Мельбурна.

По данным полиции, девять из пострадавших являются гражданами других государств, в числе которых граждане Южной Кореи, Китая, Италии, Индии, Венесуэлы, Ирландии и Новой Зеландии. В сообщении ведомства говорится, что всего в больницу в результате ЧП поступили 20 человек. Уточняется, что 18 из них были госпитализированы, четверо уже выписаны. В полиции отметили, что трое пострадавших в инциденте до сих пор остаются в критическом состоянии.

Напомним, что наезд на пешеходов произошел в минувший четверг на оживленном перекрестке рядом с железнодорожной станцией города Мельбурн Флиндерс-стрит. По мнению правоохранителей, водитель совершил наезд это преднамеренно, однако его мотивы пока не известны. Ранее в полиции заявляли, что не располагают доказательствами связи произошедшего с терроризмом.

Автор: Анастасия Ягужинская
#полиция #австралия #пострадавшие #наезд #иностранцы #мельбурн
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Сирия последние новости. «Нусра» побеждает ИГ в Хаме, коалиция разрушила 13 000 зданий в Ракке Сирия
Сирия последние новости. «Нусра» побеждает ИГ в Хаме, коалиция разрушила 13 000 зданий в Ракке
Хроника событий в Сирийской Арабской Республике за минувшие сутки.
22:13   22 Декабря 2017
182
Как директор «Совхоза имени Ленина» разрушил предвыборную стратегию Ксении Собчак Политика

Как директор «Совхоза имени Ленина» разрушил предвыборную стратегию Ксении Собчак

21:02   22 Декабря 2017
79128
WADA - гангрена, которая убьет олимпийское движение - The Duran Весь мир

WADA - гангрена, которая убьет олимпийское движение - The Duran

17:21   22 Декабря 2017
3339
Проблема с грунтом не скажется на сроках стройки Крымского моста Россия

Проблема с грунтом не скажется на сроках стройки Крымского моста

14:59   22 Декабря 2017
4714
Новости smi2.ru
Трамп принял решение вывести Украину из-под действия ГСП

Трамп принял решение вывести Украину из-под действия ГСП

 Польша попросила российских офицеров вернуться в Донбасс

Польша попросила российских офицеров вернуться в Донбасс

 В Шереметьево с гранатой задержали британскую учительницу

В Шереметьево с гранатой задержали британскую учительницу

 Зоопарки в Дании попросили посетителей приносить домашних питомцев на корм львам

Зоопарки в Дании попросили посетителей приносить домашних питомцев на корм львам