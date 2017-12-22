Девять иностранцев пострадали при наезде автомобиля на пешеходов в Мельбурне

Правоохранительные органы австралийского штата Виктория в пятницу, 22 декабря, сообщили, что девять иностранных граждан оказались в числе пострадавших в результате наезда автомобиля на пешеходов в центре Мельбурна.

По данным полиции, девять из пострадавших являются гражданами других государств, в числе которых граждане Южной Кореи, Китая, Италии, Индии, Венесуэлы, Ирландии и Новой Зеландии. В сообщении ведомства говорится, что всего в больницу в результате ЧП поступили 20 человек. Уточняется, что 18 из них были госпитализированы, четверо уже выписаны. В полиции отметили, что трое пострадавших в инциденте до сих пор остаются в критическом состоянии.

Напомним, что наезд на пешеходов произошел в минувший четверг на оживленном перекрестке рядом с железнодорожной станцией города Мельбурн Флиндерс-стрит. По мнению правоохранителей, водитель совершил наезд это преднамеренно, однако его мотивы пока не известны. Ранее в полиции заявляли, что не располагают доказательствами связи произошедшего с терроризмом.