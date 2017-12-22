В Тюменской области изъяли 80 тысяч бутылок нелегального спиртного

Об этом проинформировала пресс-служба УМВД РФ по региону.

Сотрудники полиции провели операцию, в ходе которой изъяли со склада на одной из улиц Заводоуковска порядка 80 тысяч бутылок алкоголя сомнительного качества. На алкогольную продукцию на сумму более 13,5 миллионов рублей не имелось необходимых документов.

По сведениям правоохранителей, 42-летний фигурант покупал суррогатный алкоголь в регионах и помещал в склад. После товар распространяли на юге Тюменской области, в ХМАО, ЯНАО и Курганской области. Подозреваемый вел дела с мелкими сбытчиками. Установлено, что на алкоголе имелись поддельные федеральные специальные марки. Подозреваемого задержали, сейчас он находится под домашним арестом. Возбуждено уголовное дело.