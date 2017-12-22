Россияне назвали самые запоминающиеся новости последнего месяца

За последние четыре недели россиянам больше всего запомнились большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина и объявление о начале вывода российских военнослужащих из Сирии.

Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром» с 15 по 20 декабря.

23% респондента отметили, что основным событием, которое запомнилось, стала большая пресс-конференция президента РФ. 18% назвали новости о Сирии, главным образом, поездку Путина на базу в Хмеймим и объявление о выводе военнослужащих. 12% респондентов больше всего запомнили отстранение сборной РФ от Олимпиады-2018 в Пченчхане.

13% опрошенных сообщили, что самые запоминающиеся события за последний месяц произошли в их личной жизни или на работе (рождение ребенка, ремонт, поездка в отпуск и т.д.). При этом те, кто так отвечал, обычно не указывал никаких других событий. Социологи считают, что подобные ответы можно считать уходом от реальности. 10% респондентов сообщили, что не следят за новостями.

События на Украине за последний месяц вызвали меньше интереса у россиян, чем раньше. Их отметили всего 6% ( ранее 10-11%). Внимание респондентов привлекли похождения Михаила Саакашвили, заявления Порошенко в адрес России или новости о возобновлении боев в Донбассе.

Среди других запомнившихся событий россияне назвали приговор Алексею Улюкаеву (4%), заявление Ксении Собчак о желании баллотироваться в президенты (3%), объявление США Иерусалима столицей Израиля (2%) и начало предвыборной кампании (2%).