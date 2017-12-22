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МВД Украины прокомментировало задержание Яценюка

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10:17   22 Декабря 2017
Весь мир
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Владельцы старых моделей iPhone решили подать в суд на Apple

Владельцы старых моделей iPhone решили подать в суд на Apple

Владельцы старых моделей iPhone решили подать в суд на Apple из-за замедления работы устройств, в чем накануне признались в компании.

Сообщается, что жители четырех штатов США обратились в суд с исками. В документах люди указали, что компания Apple нарушает законы о защите прав потребителей, а методы их работы являются аморальными и неэтичными. По словам истцов, они пользовались моделями телефонов от iPhone 5 до iPhone 7. По версии жителей США, подавших в суд на компанию, Apple специально проектируют аппараты так, чтобы затем замедлять их работу.

Ранее в компании Apple признали факт того, что они специально замедляют работу старых смартфонов iPhone. По официальной версии компании, они делают это намеренно для того, чтобы обеспечить лучшую работу установленных аккумуляторов в телефонах.

Автор: Ольга Воскресенская
#суд #сша #технологии #общество #весь мир #apple #iphone
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