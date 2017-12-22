СК выяснит причину обрушения стены многоэтажки в Ивановской области

По факту обрушения стены многоэтажного дома в городе Юрьевец Ивановской области Следственный комитет РФ начал проверку.

По словам помощника главы СУ СКР по региону Ирины Котовой, на месте происшествия работают следователи, проводятся доследственные мероприятия, по итогам которых будет принято решение о возбуждении дела.

ЧП случилось ранним утром 22 декабря. Стена жилого дома, расположенного по улица Пушкина, 33а, рухнула в 6.15 по московскому времени. Никто не пострадал. Из дома эвакуировали 80 жильцов. Ранее ИА «Политика Сегодня» сообщало, что накануне происшествия люди слышали треск в стене, но не придали этому значения.

В управляющей компании «Домоуправление», обслуживающей пострадавший дом, предположили, что к обрушению стены могла привести коммунальная авария, которая произошла на сетях рядом со зданием. Сам дом построен в 1978 году на заболоченном месте, сообщает ТАСС.