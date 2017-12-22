В сети появилось видео о новом комплексе Военной академии РВСН в Балашихе

Российское министерство обороны презентовало видео о новом комплексе Военной академии РВСН имени Петра Великого в Балашихе, сообщает ведомство.

Ролик рассказывает об основных этапах возведения комплекса, а также об оснащении нового учебно-научного центра, спортивных и административных помещений. Первую очередь комплекса построили в рекордные сроки, всего за восемь месяцев, отмечает Минобороны. В строительстве комплекса участвовали 2,3 тысячи человек, а также более 250 единиц специальной техники. Площадь комплекса теперь составляет 62,87 гектаров.

В пятницу, 22 декабря, президент РФ Владимир Путин посетит новый комплекс Военной академии ракетных войск стратегического назначения, где поучаствует в расширенном заседании коллегии Минобороны. Российского лидера познакомят с комплексным планом развития академии РВСН.