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10:08   22 Декабря 2017
Ближнее зарубежье
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СМИ: Суд арестовал поставки газа из Словакии на Украину

СМИ: Суд арестовал поставки газа из Словакии на Украину

Суд Словакии, исполняя решение Стокгольмского арбитража, арестовал поставки топлива для украинской государственной компании «Нафтогаз», передает информационный портал ZN.UA со ссылкой на источник.

По его данным, в декабре 2012 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск итальянской компании «Югаз», которая попросила взыскать с «Нафтогаза» задолженность, которая появилась у украинской компании в 2007 году. Отмечаеся, что к настоящему времени сумма задолжности составляет 21 миллион долларов, включая штрафы и пени. 

Итальянская сторона после нескольких безуспешных попыток добиться исполнения этого решения обратился в словацкий суд. Напомним, что Украина в ноябре 2015 года прекратила покупать российский газ и начала приобретать его в Европе. Этот шаг украинские власти объяснил более низкой ценой. Однако, позднее в компании «Нафтогаз» признали, что российская компания «Газпром» предлагала более привлекательную цену, чем европейские поставщики газа.

Автор: Анастасия Ягужинская
#суд #украина #нафтогаз #словакия #поставки газа
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