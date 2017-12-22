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10:27   22 Декабря 2017
Ближнее зарубежье
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«Ежов не единственный»: политолог рассказал о симпатии к России среди украинских политиков

«Ежов не единственный»: политолог рассказал о симпатии к России среди украинских политиков

Глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко, комментируя задержание переводчика премьер-министра Украины Станислава Ежова, заметил, что «пророссийские» взгляды - далеко не редкость среди украинцев.

Ежова 20 декабря задержали сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) по подозрению в шпионаже для российских спецслужб. Правоохранители уверяют, что собрали достаточно доказательств его работы на Москву. Какие именно, никто, однако, не говорит.

Фесенко ситуация вокруг переводчика премьера не удивила. Он заметил, что только результаты социологических исследований свидетельствует о достаточно высоком количестве украинцев, поддерживающих Россию. Есть и те, кто критикует Москву, но не считает ее агрессором. В целом доля такого населения в стране составляет около 15%. 

Имеются люди с «прокремлевскими» взглядами и в украинском политикуме: депутаты Верховной рады, руководители городских органов самоуправления. Их же можно назвать «агентами влияния».

«Особо опасными» в этом вопросе, считает политолог, являются те, кто учился с представителями российских спецслужб. Они могли обучаться даже в украинской столице. Сейчас же некоторые из них служат в ФСБ, уверяет Фесенко.

«Там связь очень сильна», — подытожил украинец.

Автор: Юлия Халус
#россия #украина #новости #общество #весь мир
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