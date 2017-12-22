Путин поменял российского посла в Омане

Президент России Владимир Путин отправил в отставку чрезвычайного и полномочного посла РФ в Омане Энварбика Фазельянова.

Соответствующий указ опубликован на официальном сайте правовой информации. Причины освобождения Фазельянова от должности главы российской дипмиссии в Султанате не указываются. Энварбик Фазельянов занимал пост посла РФ с 2013 года.

Новым указом Путин назначил на освободившуюся должность чрезвычайного и полномочного посла РФ Дмитрия Догадкина.