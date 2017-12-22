Столичный банк «Преодоление» остался без лицензии Центробанка РФ

Московский коммерческий банк «Преодоление» лишен лицензии Центробанка России с пятницы, 22 декабря.

Как сообщается на сайте ЦБ РФ, банк нарушал законодательство и нормативные акты Банка России. Кроме того, регулятор отмечает, что банк не соблюдал требования закона в области противодействия легализации (отмывания) доходов, которые были получены преступным методом, а также в области финансировании терроризма. Также есть информация, что организация занималась «теневыми» валютно-обменными операциями, которые не отражались по документам. Сейчас в банке «Преодоление» назначили временную администрацию.

Московский коммерческий банк «Преодоление» является участником системы страхования вкладов. Организация находится на 436 месте в российской банковской системе.