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9:39   22 Декабря 2017
Россия
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В Комсомольске-на-Амуре ученик открыл стрельбу в школе

В Комсомольске-на-Амуре ученик открыл стрельбу в школе

Правоохранительные органы проводят проверку по факту стрельбы в школе Комсомольска-на-Амуре.

По данным УМВД России по Хабаровскому краю, пули попали в троих учеников, и один из них получил синяки. В сообщении ведомства говорится, что в сети появилась информация о том, что девятиклассник в здании школы стрелял из пневматического пистолета и причинил травмы нескольким ученикам.

Отмечается, что полицейские в ходе проверки установили, что ученик вышел на крыльцо школы и выстрелил по газонам из пистолета, внешне схожего с пневматическим. По данным правоохранителей, несколько пуль рикошетом попали в троих семиклассников, которые в момент инцидента находились в школьном дворе.Один из них в результате получил гематомы.

Автор: Анастасия Ягужинская
#стрельба #школа #комсомольск на амуре
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