Два человека пострадали в ДТП с шестью легковушками и бензовозом на Камчатке

Краевая ГИБДД сообщает, что на Камчатке произошла авария с участием шести легковых автомобилей и бензовоза, об этом пишет РИА Новости.

ДТП случилось на трассе Морпорт — Аэропорт. 33-летний водитель Nissan Primera сел за руль пьяным. На трассе его авто вылетело на «встречку», где столкнулось с Toyota Corolla, которая отлетела в бензовоз, ехавший с топливом. После этого по инерции были задеты еще четыре машины, ехавшие по трассе.

В результате аварии травмы получили мужчина и женщина, их госпитализировали, они находятся в Елизовской районной больнице. В данный момент по факту аварии проводится проверка. В Госавтоинспекции уточнили, что виновника аварии, который был за рулем пьяным, ранее лишили прав. Сейчас мужчине грозит лишение свободы.