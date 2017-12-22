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9:10   22 Декабря 2017
Весь мир
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Австралия завершила воздушную операцию против ИГ в Сирии

Австралия завершила воздушную операцию против ИГ в Сирии

Глава оборонного ведомства Австралии Мариз Пейн заявила, что ВС страны сворачивают участие в воздушных операциях коалиции во главе США против  боевиков «Исламского государства» (организация признана террористической и запрещена в России) в Ираке и Сирии.

Напомним, что ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что почти сто процентов территорий в Сирии и Ираке, которые ранее были захвачены боевиками ИГ, освобождены. По словам Пейн, после обсуждения этого вопроса с Ираком и другими участниками международной коалиции австралийское правительство приняло решение вернуть с Ближнего Востока домой шесть самолетов-штурмовиков Super Hornet. При этом министр подчеркнула, что это означает конец участия Австралии в воздушных операциях в Ираке и Сирии.

В начале декабря премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил о победном завершении войны в стране против террористической группировки ИГ. В 2017 году самые крупные сражения против боевиков прошли в сирийском городе Мосул, а также в Эль-Хавидже и районах на западе страны.

Президент России Владимир Путин 12 декабря прилетел в Сирию и заявил о победе над терроризмом в стране.За два с небольшим года Вооруженные силы России вместе с САА уничтожили наиболее боеспособную группировку международных террористов. По этой причине значительная часть российского воинского контингента, находящаяся в Сирии, вернулась в Россию. 

Автор: Анастасия Ягужинская
#сирия #иг #австралия #вс #мариз пейн
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