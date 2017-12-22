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8:59   22 Декабря 2017
Россия
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Опрос: россияне рассказали, сколько денег нужно для достойной жизни

Опрос: россияне рассказали, сколько денег нужно для достойной жизни

Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров рассказал об итогах опроса, в котором участвовали россияне, отвечающие на вопрос, сколько денег им нужно для достойной жизни.

По словам Федорова, в ходе предновогоднего опроса людей спрашивали, какие доходы должна иметь семья, чтобы жить достойно. Среднее значение по РФ в 2017 году составило 39,4 тысячи рублей на человека в месяц. По Москве и Санкт-Петербургу данные составили 56,6 тысячи рублей в среднем.

Предыдущий опрос на эту тему проводился в 2007 году, тогда средняя сумма по России составила 30,4 тысячи рублей на человека для достойной жизни. Федоров отмечает, что за десятилетку цифра выросла на незначительное количество процентов, всего на четверть. Также глава ВЦИОМ уточнил, что в текущем году индекс благосостояния россиян вырос и составил 35 пунктов.

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #опрос #деньги #вциом #общество
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