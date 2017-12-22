После крушения парома у берегов Филиппин спасли более 250 человек

Береговая охрана Филиппин спасла более 250 пассажиров и членов экипажа после крушения парома. Об этом информирует местный телеканал ABS-CBN News.

По данным канала, в результате ЧП погибло пять человек. Отмечается, что ранее сообщалось о четырех погибших и 166 спасенных. Представитель береговой охраны капитан Арманд Балило заявил, что служба учла всех пассажиров и челнов экипажа при подсчете спасенных. При этом он уточнил, что в общей сложности было спасено 252 человека.

Напомним, что судно MV Mercraft 3 затонуло у берегов Филиппин рядом с провинцией Кесон спустя час после выхода в море. Сообщается, что инцидент произошел из-за сильных волн.