Житель Подольска открыл стрельбу по людям из окна, есть пострадавшие

Полиция сообщает, что в подмосковном Подольске мужчина открыл стрельбу по людям из окна, в данный момент его задержали.

ЧП произошло на улице Народная. Мужчина выстрелил из окна, в результате травмы получили два человека. Сейчас преступник арестован, им является 23-летний местный житель, у него изъяли пневматическую винтовку. По факту случившегося заведено уголовное дело, злоумышленнику грозит пять лет колонии. О состоянии пострадавших не сообщается.