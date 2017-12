Япония утвердила рекордный оборонный бюджет на 2018 год

Правительство Японии в пятницу, 22 декабря, утвердило проект бюджета на будущий финансовый год (начинается с 1 апреля 2018 года), который предполагает рекордные расходы на оборону. Об этом сообщает информагентство Associated Press.

По данным агентства, общий объем бюджета составит 97,7 триллионов иен (порядка 861 миллиардов долларов по текущему курсу), что на 260 миллиардов иен больше, чем в текущем финансовом году (завершится 31 марта 2018 года). Отмечается, что более трети от запланированного бюджета страны будет использовано для расходов на социальную сферу, в частности, на предоставление населению медицинского обслуживания. При этом порядка 5,19 триллионов иен из этой суммы японские власти планируют потратить на оборонные цели, в том числе на покупку новых вооружений на фоне роста напряженности на Корейском полуострове.

