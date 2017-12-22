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8:36   22 Декабря 2017
Весь мир
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Япония утвердила рекордный оборонный бюджет на 2018 год

Япония утвердила рекордный оборонный бюджет на 2018 год

Правительство Японии в пятницу, 22 декабря, утвердило проект бюджета на будущий финансовый год (начинается с 1 апреля 2018 года), который предполагает рекордные расходы на оборону. Об этом сообщает информагентство Associated Press.

По данным агентства, общий объем бюджета составит 97,7 триллионов иен (порядка 861 миллиардов долларов по текущему курсу), что на 260 миллиардов иен больше, чем в текущем финансовом году (завершится 31 марта 2018 года). Отмечается, что более трети от запланированного бюджета страны будет использовано для расходов на социальную сферу, в частности, на предоставление населению медицинского обслуживания. При этом порядка 5,19 триллионов иен из этой суммы японские власти планируют потратить на оборонные цели, в том числе на покупку новых вооружений на фоне роста напряженности на Корейском полуострове.

 

 

Кроме того, кабинет министров Японии в пятницу принял дополнительный бюджет на этот финансовый год в размере 2,89 триллионов иен. Данный бюджет направлен на то, чтобы покрыть расходы на восстановительные мероприятия в ряде регионов страны, где из-за тайфунов и ливневых дождей был нанесен значительный ущерб сельскому хозяйству.

Автор: Анастасия Ягужинская
#япония #правительство #бюджет #вооруженные силы
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