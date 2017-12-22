У здания апелляционного суда в Афинах прогремел взрыв

Местные СМИ сообщают, что в Афинах у здания апелляционного суда взорвалась бомба.

Сообщается, что сумку с бомбой оставили на ступенях здания неизвестные, которые подъехали на мотоцикле. Перед этим в редакцию местного сайта zougla.gr позвонил человек и сообщил, что возле здания суда находится бомба. Взрыв произошел в 3.25 утра по местному времени. После ЧП здание оцепила полиция, жертв и потерпевших нет.

Взрыв был такой мощности, что его слышали в других районах Афин. У здания апелляционного суда вылетели стекла на шести этажах, само здание также серьезно пострадало. На месте работают спецслужбы. Пока ни одна террористическая организация не взяла ответственность за случившееся. Рядом со зданием апелляционного суда находится управление полиции.