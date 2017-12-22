Мы в соц.сетях:
Пушков прокомментировал предложение руководителей зоопарков в Дании

Пушков прокомментировал предложение руководителей зоопарков в Дании

 Мэр Москвы поддержал кандидатуру Путина на будущих выборах президента

Мэр Москвы поддержал кандидатуру Путина на будущих выборах президента
МВД Украины прокомментировало задержание Яценюка

МВД Украины прокомментировало задержание Яценюка

 Яценюка задержали в аэропорту Женевы

Яценюка задержали в аэропорту Женевы
Отец Мэтта Дэймона скончался от рака

Отец Мэтта Дэймона скончался от рака

 Более четырех тонн гумпомощи было доставлено Россией в Сирию

Более четырех тонн гумпомощи было доставлено Россией в Сирию
Пушков прокомментировал предложение руководителей зоопарков в Дании

Пушков прокомментировал предложение руководителей зоопарков в Дании

 Мэр Москвы поддержал кандидатуру Путина на будущих выборах президента

Мэр Москвы поддержал кандидатуру Путина на будущих выборах президента
МВД Украины прокомментировало задержание Яценюка

МВД Украины прокомментировало задержание Яценюка

 Яценюка задержали в аэропорту Женевы

Яценюка задержали в аэропорту Женевы
Отец Мэтта Дэймона скончался от рака

Отец Мэтта Дэймона скончался от рака

 Более четырех тонн гумпомощи было доставлено Россией в Сирию

Более четырех тонн гумпомощи было доставлено Россией в Сирию
8:27   22 Декабря 2017
Весь мир
48

У здания апелляционного суда в Афинах прогремел взрыв

У здания апелляционного суда в Афинах прогремел взрыв

Местные СМИ сообщают, что в Афинах у здания апелляционного суда взорвалась бомба.

Сообщается, что сумку с бомбой оставили на ступенях здания неизвестные, которые подъехали на мотоцикле. Перед этим в редакцию местного сайта zougla.gr позвонил человек и сообщил, что возле здания суда находится бомба. Взрыв произошел в 3.25 утра по местному времени. После ЧП здание оцепила полиция, жертв и потерпевших нет.

Взрыв был такой мощности, что его слышали в других районах Афин. У здания апелляционного суда вылетели стекла на шести этажах, само здание также серьезно пострадало. На месте работают спецслужбы. Пока ни одна террористическая организация не взяла ответственность за случившееся. Рядом со зданием апелляционного суда находится управление полиции.

Автор: Ольга Воскресенская
#происшествия #взрыв #чп #греция #весь мир #афины
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Сирия последние новости. «Нусра» побеждает ИГ в Хаме, коалиция разрушила 13 000 зданий в Ракке Сирия
Сирия последние новости. «Нусра» побеждает ИГ в Хаме, коалиция разрушила 13 000 зданий в Ракке
Хроника событий в Сирийской Арабской Республике за минувшие сутки.
22:13   22 Декабря 2017
182
Как директор «Совхоза имени Ленина» разрушил предвыборную стратегию Ксении Собчак Политика

Как директор «Совхоза имени Ленина» разрушил предвыборную стратегию Ксении Собчак

21:02   22 Декабря 2017
79130
WADA - гангрена, которая убьет олимпийское движение - The Duran Весь мир

WADA - гангрена, которая убьет олимпийское движение - The Duran

17:21   22 Декабря 2017
3339
Проблема с грунтом не скажется на сроках стройки Крымского моста Россия

Проблема с грунтом не скажется на сроках стройки Крымского моста

14:59   22 Декабря 2017
4714
Новости smi2.ru
Трамп принял решение вывести Украину из-под действия ГСП

Трамп принял решение вывести Украину из-под действия ГСП

 Польша попросила российских офицеров вернуться в Донбасс

Польша попросила российских офицеров вернуться в Донбасс

 В Шереметьево с гранатой задержали британскую учительницу

В Шереметьево с гранатой задержали британскую учительницу

 Зоопарки в Дании попросили посетителей приносить домашних питомцев на корм львам

Зоопарки в Дании попросили посетителей приносить домашних питомцев на корм львам