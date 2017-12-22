Названы предварительные версии обрушения стены в жилом доме Юрьевца

Источник ТАСС сообщает, что в Юрьевце жильцы дома, который частично обрушился, накануне слышали треск стены, но не придали этому значения.

По словам жильцов дома, днем ранее они слышали непонятный треск, но не стали обращаться в экстренные службы, не обратив на это внимания. В данный момент рассматривается несколько версий ЧП, среди которых просадка фундамента дома, образовавшаяся трещина или несанкционированный ремонт. Все это могло повлечь за собой обрушение торцевой стены.

Торцевая стена жилого дома по улице Пушкина, 33а, в городе Юрьевец Ивановской области рухнула в 6.15 по московскому времени. Стена обрушилась с пятого по первый этаж. Пострадавших нет. Более 80 жителей дома эвакуировали, на месте работают МЧС и спецслужбы, разбираются завалы. Эвакуированным жильцам предоставили пункт временного размещения. Региональные власти формируют комиссию, которой предстоит разобраться в причинах случившегося.