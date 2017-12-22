СМИ: При обрушении стены дома в городе Юрьевец никто не пострадал

Источник РИА Новости в МЧС сообщает, что при обрушении стены жилого дома в городе Юрьевец в Ивановской области пострадавших нет.

ЧП произошло в 6.15 по московскому времени в пятиэтажном жилом доме по улице Пушкина, 33а. У дома обрушилась торцевая часть стены с пятого по первый этаж. Сейчас известно, что пострадавших и жертв нет. Всех жильцов дома эвакуировали, на месте работают более 50 спасателей и представителей спецслужб, которые занимаются выяснением обстоятельств ЧП.

Источник ТАСС отмечает, что эвакуировали около 80 жильцов дома, для них подготовлен пункт временного размещения на базе общежития местного института. Спасатели на месте инцидента разбирают завалы. В Ивановской области сформируют региональную комиссию по ЧС, которой предстоит разобраться в случившемся.