Курс биткоина резко упал за сутки на 18%

Портал CoinMarketCup, отслеживающий криптовалюты, сообщает, что курс биткоина резко снизился на 18 процентов.

В прошедшее воскресенье курс биткоина достигал отметки в 20 тысяч долларов. Сейчас он упал на 18 процентов и составляет 13030 долларов. В сравнении с рекордными показателями курс упал на 30 процентов. Отмечается, что криптовалюта Bitcoin Cash снизилась на 30 процентов и теперь составляет 2536 долларов.

По мнению японских экспертов, биткоин не является надежным активом, у него нет никаких перспектив в качестве торговой валюты. Также предупреждение выпустило денежно-кредитное управление Сингапура. В документе говорится, что инвестиции в криптовалюты несут повышенные риски для инвесторов, так как биткоины не обеспечены реальными активами и не являются официальной платежной единицей.