Спецпосланник ООН по Сирии прибыл в Астану на переговоры

Пресс-служба МИД Казахстана сообщает, что спецпосланник ООН по Сирии прибыл в Астану.

В столице Казахстана Стаффан де Мистура поучаствует в очередном раунде межсирийских переговоров. Восьмой раунд переговоров по Сирии стартовал в Астане в четверг, 21 декабря. Накануне состоялась международная встреча по урегулированию ситуации в Сирийской Арабской Республике (САР). Кроме того, делегации стран-гарантов (РФ, Турция и Иран) провели технические встречи.