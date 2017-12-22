КПРФ может выдвинуть Грудинина на президентские выборы в пятницу, 22 декабря

Директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин может быть выдвинут на президентские выборы в качестве кандидата от КПРФ, сообщают СМИ.

Как пишет РИА Новости, президиум ЦК и пленум состоится в пятницу, 22 декабря, именно на нем может быть принято решение по Грудинину. Также источники отметили, что на заседании в четверг чаще всего при обсуждении темы звучала кандидатура Геннадия Зюганова. Кроме того, есть информация, что в пятницу огласят предварительное решение, а окончательно его примут в субботу.

По словам Зюганова, кандидатур обсуждается много, в прошлом декабре в списке кандидатов был 21 человек. Ранее СМИ писали, что выдвижение Зюганова на выборы президента РФ поддержали все организации КПРФ. Президентские выборы в России состоятся 18 марта 2018 года.