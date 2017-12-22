Путин поручил выпустить облигации для возврата капитала в РФ в 2018 году
В четверг, 21 декабря, в Кремле состоялась встреча главы государства с представителями крупного бизнеса.
В ходе разговора Владимир Путин напомнил, что на встрече в сентябре российское бизнес-сообщество попросило создать удобные механизмы возвращения капиталов в российскую юрисдикцию. Тогда было предложено использовать отечественные облигации внешних займов, номинированные в иностранной валюте.
По словам президента РФ, этот вопрос обсудили в правительстве России и Центробанке, после чего Путин дал поручение выпустить облигации и обеспечить их обращение в будущем году. Кроме того, российский лидер добавил, что в министерстве финансов, в ЦБ РФ и Минэкономразвития реализация предложения вопросов и возражений не вызвала.
Путин - олигархам: На прошлой встрече вы просили разработать механизм возврата капитала в юрисдикцию России - отечественные облигации веешних займов. Вопрос проработан, бумаги начнут обращение уже в следующем году pic.twitter.com/VmHdanDIGg— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 21, 2017