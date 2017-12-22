Стало известно, с кем говорил Путин по телефону, прервав заседание Совета по культуре
В минувший четверг, 21 декабря, президент РФ Владимир Путин прервал заседание Совета по культуре и искусству из-за срочного телефонного звонка.
Обращаясь к присутствующим, российский лидер сказал, что ему срочно нужно подойти к телефону и попросил извинений. Также он добавил, что если его дождутся на заседании, он готов вернуться и продолжить после телефонного разговора. Позже журналист Кремлевского пула Дмитрий Смирнов в Twitter сообщил, что Путин провел переговоры с с королем Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом.
Совет по культуре Путин прерывал ради разговора с королем Саудовской Аравии: Обсудили Сирию, нефть и ситуацию в Йемене pic.twitter.com/I6AdUV4fpz— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 21, 2017