Стало известно, с кем говорил Путин по телефону, прервав заседание Совета по культуре

В минувший четверг, 21 декабря, президент РФ Владимир Путин прервал заседание Совета по культуре и искусству из-за срочного телефонного звонка.

Обращаясь к присутствующим, российский лидер сказал, что ему срочно нужно подойти к телефону и попросил извинений. Также он добавил, что если его дождутся на заседании, он готов вернуться и продолжить после телефонного разговора. Позже журналист Кремлевского пула Дмитрий Смирнов в Twitter сообщил, что Путин провел переговоры с с королем Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом.