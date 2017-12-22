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6:08   22 Декабря 2017
Россия
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Рогозин забрал себе собаку, поучаствовавшую в эксперименте с жидкостным дыханием

Рогозин забрал себе собаку, поучаствовавшую в эксперименте с жидкостным дыханием

Российский вице-премьер Дмитрий Рогозин забрал себе собаку породы такса, которая участвовала в эксперименте с жидкостным дыханием, сообщает РИА Новости.

По данным источника, таксу зовут Николас, она чувствует себя отлично, и сейчас живет у Дмитрия Рогозина. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Кремль не следил за обсуждением эксперимента Фонда перспективных исследований и поинтересовался у представителей СМИ, жива ли собака.

19 декабря, российский вице-премьер Дмитрий Рогозин продемонстрировал президенту Сербии Александару Вучичу разработки Фонда перспективных исследований. Ему показали эксперимент по проекту жидкостного дыхания. Демонстрацию провели на собаке породы такса, поместив ее в воду. Через пару минут собака стала дышать нормально и освоилась в новой среде.

Автор: Ольга Шпакова
#россия #политика #рогозин #эксперимент #такса
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