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5:01   22 Декабря 2017
Весь мир
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Борис Джонсон прибыл в Россию с официальным визитом

Борис Джонсон прибыл в Россию с официальным визитом

Глава британского Министерства иностранных дел Борис Джонсон прибыл в Россию для проведения переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Об этом в пятницу британский министр сообщил на своей странице в сети микроблогов Twitter. Там же Джонсон разместил свою фотографию у трапа самолета.

«Прибыл в Россию для важных переговоров с Лавровым. У нас может быть множество разногласий, но также и много совместной работы по Сирии, Ирану и Северной Корее», - написал министр.

Ранее Борис Джонсон выступил с заявлением о том, что России и Великобритании «крайне необходимо» вступить в прямой диалог, так как последствия непонимания или недопонимания могут быть чрезвычайно опасны. При этом российский сенатор, председатель комитета Совфеда по информационной политике Алексей Пушков отметил, что не стоит ждать «прорыва» в ходе визита Джонсона в Москву.

 

Автор: Александр Люблинский
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