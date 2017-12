Борис Джонсон прибыл в Россию с официальным визитом

Глава британского Министерства иностранных дел Борис Джонсон прибыл в Россию для проведения переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Об этом в пятницу британский министр сообщил на своей странице в сети микроблогов Twitter. Там же Джонсон разместил свою фотографию у трапа самолета.

Ранее Борис Джонсон выступил с заявлением о том, что России и Великобритании «крайне необходимо» вступить в прямой диалог, так как последствия непонимания или недопонимания могут быть чрезвычайно опасны. При этом российский сенатор, председатель комитета Совфеда по информационной политике Алексей Пушков отметил, что не стоит ждать «прорыва» в ходе визита Джонсона в Москву.

Arrived in Russia for important talks with FM Lavrov. We may have many differences, but also much to work together on inc Syria, Iran & North Korea. pic.twitter.com/1RC6wipCFU