Мы в соц.сетях:
Пушков прокомментировал предложение руководителей зоопарков в Дании

Пушков прокомментировал предложение руководителей зоопарков в Дании

 Мэр Москвы поддержал кандидатуру Путина на будущих выборах президента

Мэр Москвы поддержал кандидатуру Путина на будущих выборах президента
МВД Украины прокомментировало задержание Яценюка

МВД Украины прокомментировало задержание Яценюка

 Яценюка задержали в аэропорту Женевы

Яценюка задержали в аэропорту Женевы
Отец Мэтта Дэймона скончался от рака

Отец Мэтта Дэймона скончался от рака

 Более четырех тонн гумпомощи было доставлено Россией в Сирию

Более четырех тонн гумпомощи было доставлено Россией в Сирию
Пушков прокомментировал предложение руководителей зоопарков в Дании

Пушков прокомментировал предложение руководителей зоопарков в Дании

 Мэр Москвы поддержал кандидатуру Путина на будущих выборах президента

Мэр Москвы поддержал кандидатуру Путина на будущих выборах президента
МВД Украины прокомментировало задержание Яценюка

МВД Украины прокомментировало задержание Яценюка

 Яценюка задержали в аэропорту Женевы

Яценюка задержали в аэропорту Женевы
Отец Мэтта Дэймона скончался от рака

Отец Мэтта Дэймона скончался от рака

 Более четырех тонн гумпомощи было доставлено Россией в Сирию

Более четырех тонн гумпомощи было доставлено Россией в Сирию
4:49   22 Декабря 2017
Весь мир
90

СМИ: Словакия из-за долгов Украины арестовала газ для нее

СМИ: Словакия из-за долгов Украины арестовала газ для нее

Суд Словакии исполнил решение Стокгольмского арбитража по иску итальянской компании «Югаз» в отношении Украины и арестовал поставки газа для компании «Нафтогаз».

Об этом в пятницу сообщает информационный портал ZN.UA. В частности, отмечается, что компания «Югаз» судилась с украинской стороной в 2012 году и в декабре того года Стокгольмский арбитраж вынес решение в пользу итальянской компании.

В течение последующих лет «Югаз» безуспешно пытался добиться исполнения решения Стокгольмского арбитража на Украине и была вынуждена обратиться в суд Словакии, через которую проходят реверсные поставки газа на украинскую территорию. К настоящему моменту сумма задолженности «Нафтогаза» перед «Югазом» составляет 21 миллион долларов.

Напомним: Украина с ноября 2015 года отказалась покупать газ у российской компании «Газпром», заявив, что будет приобретать голубое топливо в Европе. В настоящее время, помимо Словакии газ Украине поставляют Польша и Венгрия, но через Словакию проходит наибольший объем – порядка восьми миллиардов кубометров газа в год.  

Автор: Александр Люблинский
#суд #украина #экономика #политика #нафтогаз #общество #весь мир #словакия #стокгольмский арбитраж #арест газа #исполнение решения стокгольмского арбитража #югаз
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Сирия последние новости. «Нусра» побеждает ИГ в Хаме, коалиция разрушила 13 000 зданий в Ракке Сирия
Сирия последние новости. «Нусра» побеждает ИГ в Хаме, коалиция разрушила 13 000 зданий в Ракке
Хроника событий в Сирийской Арабской Республике за минувшие сутки.
22:13   22 Декабря 2017
182
Как директор «Совхоза имени Ленина» разрушил предвыборную стратегию Ксении Собчак Политика

Как директор «Совхоза имени Ленина» разрушил предвыборную стратегию Ксении Собчак

21:02   22 Декабря 2017
79130
WADA - гангрена, которая убьет олимпийское движение - The Duran Весь мир

WADA - гангрена, которая убьет олимпийское движение - The Duran

17:21   22 Декабря 2017
3339
Проблема с грунтом не скажется на сроках стройки Крымского моста Россия

Проблема с грунтом не скажется на сроках стройки Крымского моста

14:59   22 Декабря 2017
4714
Новости smi2.ru
Трамп принял решение вывести Украину из-под действия ГСП

Трамп принял решение вывести Украину из-под действия ГСП

 Польша попросила российских офицеров вернуться в Донбасс

Польша попросила российских офицеров вернуться в Донбасс

 В Шереметьево с гранатой задержали британскую учительницу

В Шереметьево с гранатой задержали британскую учительницу

 Зоопарки в Дании попросили посетителей приносить домашних питомцев на корм львам

Зоопарки в Дании попросили посетителей приносить домашних питомцев на корм львам