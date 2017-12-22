СМИ: Словакия из-за долгов Украины арестовала газ для нее

Суд Словакии исполнил решение Стокгольмского арбитража по иску итальянской компании «Югаз» в отношении Украины и арестовал поставки газа для компании «Нафтогаз».

Об этом в пятницу сообщает информационный портал ZN.UA. В частности, отмечается, что компания «Югаз» судилась с украинской стороной в 2012 году и в декабре того года Стокгольмский арбитраж вынес решение в пользу итальянской компании.

В течение последующих лет «Югаз» безуспешно пытался добиться исполнения решения Стокгольмского арбитража на Украине и была вынуждена обратиться в суд Словакии, через которую проходят реверсные поставки газа на украинскую территорию. К настоящему моменту сумма задолженности «Нафтогаза» перед «Югазом» составляет 21 миллион долларов.

Напомним: Украина с ноября 2015 года отказалась покупать газ у российской компании «Газпром», заявив, что будет приобретать голубое топливо в Европе. В настоящее время, помимо Словакии газ Украине поставляют Польша и Венгрия, но через Словакию проходит наибольший объем – порядка восьми миллиардов кубометров газа в год.