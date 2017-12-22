Майк Пенс рассказал, когда войска США выйдут из Афганистана

Вице-президент США Майк Пенс, который нанес в четверг необъявленный визит в Афганистан, рассказал, когда американские военные покинут эту страну.

В частности, Пенс, выступая перед военнослужащими, заявил, что Вооруженные силы США будут оставаться на территории Афганистана до тех пор, пока угроза террориста там не будет окончательно устранена.

«При президенте Трампе вооруженные силы США будут оставаться в Афганистане до тех пор, пока мы не ликвидируем раз и навсегда террористическую угрозу нашей стране», - заверил Пенс военных.

Напомним: ранее СМИ сообщили, что Пенс, во время необъявленного визита в Афганистан встретился с представителями местных властей и, в частности, провел переговоры с президентом страны Ашрафом Гани. Также СМИ сообщили об отмене намеченного на ближайшее время визита Пенса на Ближний Восток.