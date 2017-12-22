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4:16   22 Декабря 2017
Весь мир
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Джонсон: Диалог между Москвой и Лондоном «крайне необходим»

Джонсон: Диалог между Москвой и Лондоном «крайне необходим»

Британский министр иностранных дел Борис Джонсон заявил о «крайней необходимости» диалога между Россией и Великобританией, так как последствия «непонимания» друг друга могут быть очень серьезны.

Слова главы британского МИД, визит которого в Россию начнется 22 декабря, приводит в пятницу ТАСС.

«Для международной безопасности крайне необходимо, чтобы мы говорили друг с другом, потому что последствия непонимания или недопонимания серьёзны», - сказал министр, отметив, что его визит в Россию будет проходить в тот переломный момент, когда необходимо совместно работать над решением самых актуальных мировых проблем.

Также Борис Джонсон напомнил, что двусторонние британско-российские дипломатические отношения насчитывают более 450 лет. По его словам, сходство между нашими странами и исторические связи являются более сильными, что имеющиеся на данный момент разногласия. Кроме того, министр напомнил, что и Россия, и Великобритания являются постоянными членами Совбеза ООН.

Напомним: ранее глава британского МИД выступил с заявлением, в котором говорилось, что Лондон не располагает данными о российском вмешательстве в референдум по выходу Великобритании из Евросоюза или в другие внутренние политические процессы.  

Автор: Александр Люблинский
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