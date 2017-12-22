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3:52   22 Декабря 2017
Весь мир
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​​​​​​​Совбез ООН принял резолюцию по борьбе с мигрантами-террористами

​​​​​​​Совбез ООН принял резолюцию по борьбе с мигрантами-террористами

Совет Безопасности ООН утвердил американский проект резолюции об усилении борьбы с боевиками террористических группировок, которые возвращаются в свои страны из зон вооруженных конфликтов, и в первую очередь из Сирии и Ирака.

За принятие документа, предложенного США, проголосовали все члены Совета Безопасности ООН, включая Россию. В проекте резолюции авторы документа выразили беспокойство в связи с угрозой, исходящей от возвращающихся террористов.

Также в ходе заседания СБ ООН члены Совета Безопасности призвали все страны не допускать перемещения боевиков путем усиления контроля на границах и контроля за выдачей документов. Кроме того, был озвучен призыв к странам обмениваться через Интерпол и в двустороннем формате данными об авиапассажирах.

Напомним: ранее Генеральная Ассамблея ООН большинством голосов приняла резолюцию, осуждающую решение США признать Иерусалим израильской столицей. Против принятия документа проголосовали девять стран, включая Израиль и США.  

Автор: Александр Люблинский
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