​​​​​​​Совбез ООН принял резолюцию по борьбе с мигрантами-террористами

Совет Безопасности ООН утвердил американский проект резолюции об усилении борьбы с боевиками террористических группировок, которые возвращаются в свои страны из зон вооруженных конфликтов, и в первую очередь из Сирии и Ирака.

За принятие документа, предложенного США, проголосовали все члены Совета Безопасности ООН, включая Россию. В проекте резолюции авторы документа выразили беспокойство в связи с угрозой, исходящей от возвращающихся террористов.

Также в ходе заседания СБ ООН члены Совета Безопасности призвали все страны не допускать перемещения боевиков путем усиления контроля на границах и контроля за выдачей документов. Кроме того, был озвучен призыв к странам обмениваться через Интерпол и в двустороннем формате данными об авиапассажирах.

Напомним: ранее Генеральная Ассамблея ООН большинством голосов приняла резолюцию, осуждающую решение США признать Иерусалим израильской столицей. Против принятия документа проголосовали девять стран, включая Израиль и США.