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3:32   22 Декабря 2017
Весь мир
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Королевский театр Ковен-Гарден в Лондоне эвакуировали из-за угрозы взрыва

Королевский театр Ковен-Гарден в Лондоне эвакуировали из-за угрозы взрыва

Подозрительный пакет, обнаруженный в Лондоне в здании Королевского театра Ковен-Гарден, стал причиной эвакуации.

Об этом в пятницу сообщает Скотленд-Ярд на своей странице в сети микроблогов Twitter. Проведенная полицейскими проверка показала, что обнаруженный бесхозный предмет не представлял угрозы, после чего тревога была отменена.

Напомним: ранее в четверг вечером полиция оцепила площадь Гайд-Парк, прилегающую к Букингемскому дворцу, а также закрыла для пассажиров ближайшую станцию метро. Причиной тревоги стал подозрительный автомобиль, припаркованный на площади у входа в метро. После того, как автомобиль был проверен специалистами-взрывотехниками, полицейские провели контролируемый взрыв. Также СМИ сообщали, что во время происшествия королевы Великобритании Елизаветы II во дворце не было.  

Автор: Александр Люблинский
#великобритания #лондон #происшествия #чп #полиция #эвакуация #весь мир #подозрительный пакет #королевский театр #ковен-гарден
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