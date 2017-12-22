​​​​​​​Пучдемон заявил, что каталонская республика победила

Бывший глава правительства автономного сообщества Каталония Карлес Пучдемон, комментируя итоги прошедших в четверг досрочных парламентских выборов, заявил о победе каталонской республики.

Заявление Пучдемона, который в настоящее время находится в Бельгии, передал телеканал La Sexta. В частности, он заявил, что итоги выборов говорят о проигрыше председателя испанского правительства Мариано Рахоя.

«Каталонская республика победила монархию 155-й статьи», - заявил Пучдемон.

Напомним: 155-я статья Конституции Испании была использована для ограничения самоуправления автономии, после прошедшего минувшей осенью референдума о независимости Каталонии от Мадрида. Результаты прошедшего референдума официальными властями Испании были признаны нелегитимными, после чего Карлес Пучдемон, провозгласивший независимость Каталонии, был вынужден бежать в Бельгию.