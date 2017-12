Подозрительный автомобиль в центре Лондона взорван полицией

Тревога, объявленная в центре Лондона на площади вблизи Букингемского дворца, была отменена после того, как полиция взорвала подозрительный автомобиль.

Об этом в ночь на пятницу сообщает РИА Новости, со ссылкой на заявление лондонской полиции. В частности, сообщается, что после того, как специалисты-взрывотехники проверили подозрительный автомобиль, припаркованный на площади Гайд-Парк-корнер рядом с одноименной станцией метро, был произведен его контролируемый подрыв.

Отметив, что взрыв был произведен в четверг 21 декабря вечером 21.40 по местному времени, что соответствует 00.40 пятницы 22 декабря по московскому времени. Напомним: ранее СМИ сообщили о том, что полиция Лондона из-за подозрительной машины оцепила площадь Гайд-Парк-корнер и закрыла ближайшую станцию метро.

We were dealing with a suspicious vehicle in Hyde Park Corner from 2100hrs. A controlled explosion was carried out at around 2140hrs and the incident was stood down - road closures now lifted. Thanks to the public for cooperation.