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2:51   22 Декабря 2017
Весь мир
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Подозрительный автомобиль в центре Лондона взорван полицией

Подозрительный автомобиль в центре Лондона взорван полицией

Тревога, объявленная в центре Лондона на площади вблизи Букингемского дворца, была отменена после того, как полиция взорвала подозрительный автомобиль.

Об этом в ночь на пятницу сообщает РИА Новости, со ссылкой на заявление лондонской полиции. В частности, сообщается, что после того, как специалисты-взрывотехники проверили подозрительный автомобиль, припаркованный на площади Гайд-Парк-корнер рядом с одноименной станцией метро, был произведен его контролируемый подрыв.

«Около 21.40 мы провели контролируемый взрыв, и тревога была отменена, все дороги открыты», говорится в сообщении полиции Лондона, которое было размещено в сети микроблогов Twitter. 

Отметив, что взрыв был произведен в четверг 21 декабря вечером 21.40 по местному времени, что соответствует 00.40 пятницы 22 декабря по московскому времени. Напомним: ранее СМИ сообщили о том, что полиция Лондона  из-за подозрительной машины оцепила площадь Гайд-Парк-корнер и закрыла ближайшую станцию метро.

 

Автор: Александр Люблинский
#лондон #происшествия #чп #полиция #весь мир #букингемский дворец #контролируемый взрыв #подозрительный автомобиль
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