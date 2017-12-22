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2:39   22 Декабря 2017
Россия
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ВКС четыре раза вылетали для перехвата летательных аппаратов у границ РФ

ВКС четыре раза вылетали для перехвата летательных аппаратов у границ РФ

В течение минувшей недели самолеты российских Воздушно-космических сил четыре раза вылетали для перехвата иностранных летательных аппаратов, совершавших разведывательные полеты у российской государственной границы.

Об этом в пятницу сообщает официальный печатный орган Министерства обороны России – издание «Красная Звезда», отмечая, что нарушений воздушного пространства России допущено не было.

Издание опубликовало данные инфографики, согласно которым разведку у госграницы России вели 18 летательных аппаратов, принадлежащих другим странам. Также отмечается, что российские военные на прошедшей неделе провели на территории Дании инспекцию, в то время как иностранные специалисты на российской территории инспекций не проводили.

Автор: Александр Люблинский
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