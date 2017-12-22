​​​​​​​Спасатели добрались до горняков, блокированных обвалом на шахте в Кузбассе

Горноспасателям удалось пробиться к трем проходчикам, которые были заблокированы в горной выработке шахты «Есаульская» в Кузбассе в результате произошедшего там обрушения породы.

Об этом в ночь на пятницу сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления регионального МЧС. Напомним: обрушение породы на шахте «Есаульская» произошло более суток назад вечером 20 декабря. Тогда сообщалось, что 96 шахтеров, находившихся в момент обрушения в горных выработках, были благополучно выведены на поверхность, однако трое проходчиков были отрезаны от выхода 10-метровым завалом.

«Спасатели пробили выработку до проходчиков, эвакуировали их из зоны обрушения», - говорится в сообщении МЧС.

Также отмечается, что шахтеров поднимут на поверхность, где им будет проведен медицинский осмотр. В настоящее время состояние спасенных горняков оценивают как стабильное.