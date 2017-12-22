​​​​​​​Полиция Лондона оцепила площадь у Букингемского дворца и станцию метро

В британской столице полицейские оцепили площадь Гайд-Парк-Корнер поблизости от Букингемского дворца. Об этом в ночь на пятницу сообщает местное издание Daily Mail.

Отмечается, что оцепление на площади было выставлено в четверг 21 декабря примерно в 21.00 по местному времени, что соответствует полуночи по московскому времени. Полицейских насторожил подозрительный автомобиль, припаркованный на площади у входа на одноименную станцию метро.

В настоящее время, по данным журналистов, специалисты-взрывотехники проводят проверку автомобиля на предмет взрывоопасных предметов. Помимо того, что на время проверки была оцеплена площади Гайд-Парк-Корнер, полиция из соображений безопасности закрыла для пассажиров и станцию метро.

О результатах проверки информации к настоящему моменту не поступало. Напомним: минувшей ночью СМИ сообщили о том, что в Германии арестован предполагаемый пособник запрещенной в России террористической группировки ИГ, который планировал совершение теракта.