​​​​​​​Майк Пенс нанес необъявленный визит в Афганистан

Американский вице-президент Майк Пенс посетил Афганистан с необъявленным визитом. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Отмечается, что в ходе визита Пенс встретился с руководством страны, и, в частности, с президентом Афганистана Ашрафом Гани. Темы переговоров Пенса с афганским президентом к настоящему моменту не раскрываются, так же, как и подробности состоявшегося визита.

Напомним: ранее вице-президент США Майк Пенс отменил уже запланированный визит в ближневосточный регион. Это было сделано после того, как в руководстве Палестины, раскритиковав решение США признать Иерусалим столицей Израиля, заявили, что не намерены принимать Пенса во время его визита на Ближний Восток.

Vice President Mike Pence makes surprise trip to Afghanistan to meet with Afghan leaders, visit US troops. https://t.co/0AZpLBHByc