​​​​​​​Майк Пенс нанес необъявленный визит в Афганистан

Американский вице-президент Майк Пенс посетил Афганистан с необъявленным визитом. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Отмечается, что в ходе визита Пенс встретился с руководством страны, и, в частности, с президентом Афганистана Ашрафом Гани. Темы переговоров Пенса с афганским президентом к настоящему моменту не раскрываются, так же, как и подробности состоявшегося визита.

Напомним: ранее вице-президент США Майк Пенс отменил уже запланированный визит в ближневосточный регион. Это было сделано после того, как в руководстве Палестины, раскритиковав решение США признать Иерусалим столицей Израиля, заявили, что не намерены принимать Пенса во время его визита на Ближний Восток.