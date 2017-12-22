Аксенов: Путин спас Крым от рабства

Глава республики Крым Сергей Аксенов заявил, что российский президент Владимир Путин спас полуостров и его жителей от рабства.

Заявление Аксенова в ночь на пятницу приводит РИА Новости. В частности, он заявил, что Крым благодаря Путину вернулся на свою историческую родину и является «детищем» президента РФ.

«Хочу напомнить, что президент спас жизни и мне, и сотням тысяч крымчан. А два миллиона крымчан освободил от рабства. Мы все президенту в этой части обязаны», - заявил Аксенов.

При этом он напомнил, что украинские власти никогда не интересовались и не занимались насущными проблемами полуострова, на котором все было пущено на самотек.

«Самое большее, все искали себе участки земли и решали какие-то свои злободневные вопросы. Комплексно к развитию Крыма никто никогда не подходил», - отметил глава региона.

Напомним: ранее Аксенов, выступая в прямом эфире телеканала «Первый Крымский», заявил, что строительство Крымского моста идет с опережением плана. Также он выразил надежду на то, что президент России станет первым, кто пересечет мост и приедет на автомобиле в Крым с материковой части страны.