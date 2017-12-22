​​​​​​​СБУ заподозрила собственного сотрудника в сотрудничестве со спецслужбами РФ

В Службе безопасности Украины заподозрили старшего консультанта-эксперта одного из центральных подразделений ведомства в том, что он сотрудничает со российскими спецслужбами.

Об этом в ночь на пятницу сообщает пресс-служба СБУ. При этом подробности разоблачения и личность заподозренного в «сотрудничестве с российскими спецслужбами» силовика на данный момент не раскрываются.

«Сотрудники Управления внутренней безопасности СБ Украины разоблачили старшего консультанта-эксперта одного из центральных подразделений службы в сотрудничестве со спецслужбами России», - говорится в сообщении.

Напомним: ранее СМИ привели сообщение СБУ о разоблачении и задержании помощника премьер-министра Украины – Станислава Ежова. Сообщалось, что Ежова, который неоднократно сопровождал Владимира Гройсмана во многих зарубежных поездках и мероприятиях, подозревают в том, что он был «завербован Россией».