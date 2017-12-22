​​​​​​​Пентагон обвинил Россию в провоцировании конфликтов в сирийском небе

Официальный представитель американского оборонного ведомства Дана Уайт заявила, что Россия якобы намеренно допускает нарушения договоренностей о предотвращении инцидентов в небе над Сирией.

Слова представителя Пентагона в четверг приводит телеканал CNN. В частности, Дана Уайт заявила, что некоторые из имевших место инцидентов не были «просто ошибкой».

«Россия оказывается неспособной к подлинной деконфликтации в воздушном пространстве Сирии», - заявила Уайт.

Напомним: один из недавних инцидентов в сирийском небе имел место 13 декабря. При этом США поспешили сообщить, что американские истребители F-22 были подняты для перехвата российских штурмовиков Су-25, которые якобы пересекли границу зоны деэскалации в районе реки Евфрат. В Минобороны РФ по этому же поводу пояснили, что истребители США создавали помехи российским штурмовикам, выполнявшим в районе Евфрата поставленную задачу, однако их отпугнул подлетевший Су-35.